Da promessa del rugby a pilota di aereo in Polonia, la storia di Jacopo

Nel filone delle storie di varesini (o varesotti) trasferiti all’estero per lavoro, ci giunge una bella storia dalla Polonia il cui protagonista è Jacopo Girotti, 23 anni pilota di aereo.

All’età di 18 anni questa giovane promessa del rugby varesino ha deciso di trasferirsi stabilmente in Polonia per assecondare, a costi più accessibili rispetto all’Italia, la sua passione per il volo e per gli aerei.

Oggi a 23 anni, dopo aver conseguito la licenza di pilota commerciale, dopo aver svolto attività di istruttore e dopo un’ulteriore intensa attività di addestramento, da qualche mese è Primo Ufficiale presso la compagnia low cost ungherese WizzAir, con base a Cracovia in Polonia, e vola quotidianamente in tutta Europa ai comandi di un Airbus A321 (230 passeggeri, 70 ton. circa al decollo).

Nel giro di 5 anni la sua vita è totalmente cambiata ed oggi è l’orgoglio di papà Claudio che ha deciso di raccontarci la sua storia.