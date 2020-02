PuliAmo Busto Arsizio, gli Scout celebrano il loro fondatore con le ramazze

PuliAmo Busto Arsizio, un’iniziativa scout per tutelare l’ambiente della città. Il gruppo scout Agesci Busto Arsizo 3 presenta un’iniziativa promossa in collaborazione con Agesp s.p.a. e col patrocinio del comune di Busto Arsizio che vedrà questo gruppo scout pulire diverse aree della città.

Svolgimento della giornata

Domenica 23 febbraio, per festeggiare al meglio la “Giornata del pensiero”, ovvero il giorno in cui tutti gli scout Agesci ricordano il fondatore del movimento scoutistico, Robert Baden-Powell, il Gruppo Busto Arsizio 3 ha deciso di mettersi al servizio della cittadinanza offrendosi di andare a pulire alcune zone della città.

Le aree scelte sono distribuite in vari quartieri e sono le seguenti: Parco Giotto (sant’Anna), i parcheggi di Zona Mercato, di dintorni dello Stadio Speroni (via Ca’ Bianca, via del Maggiore e via della Padella), le zone limitrofe al cimitero di Sacconago, la zona industriale (via A.Tosi) e quelle intorno al cimitero di Busto Arsizio (strada per Samarate). Dalle 10.00 alle 13:00 queste aree della città vedranno oltre 250 scout (Castorini e Castorine – Lupetti e Lupette – Esploratori e Guide – Rover e Scolte – Capi educatori) dai 5 anni in su mettersi in gioco per lasciare Busto Arsizio migliore di come l’abbiano trovata.

Il Grupporingrazia Agesp s.p.a. per la fornitura dei sacchetti e l’amministrazione per la delibera del patrocinio, nonché per il supporto che ha sempre dimostrato nei confronti dell’associazione scout. Un grazie particolare va poi a Laura Rogora, Assessore al verde pubblico, che ha appoggiato e sostenuto questo progetto dal primo istante dimostrandosi come sempre molto sensibile alle problematiche ambientali.