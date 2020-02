Qatar Airways scarica definitivamente Air Italy: “Non siamo più interessati”

Qatar Airways “non ha più interesse nell’investire in Air Italy e in nessun altro progetto nel trasporto aereo in Italia”.

Doccia fredda sulle speranze di rilanciare Air Italy, che avevano coinvolto anche le Regioni Lombardia e Sardegna (per le due basi di Malpensa e Olbia) .

La compagnia spiega che la scelta deriva dal fatto che “il suo committment era esclusivamente legato all’operazione Air Italy, sulla base del business plan approvato con l’azionista di maggioranza Alisarda”. E se è vero che proprio la società dell’Aga Khan per prima si è tirata indietro (così aveva fatto intendere la stessa Qatar).

“La compagnia – continua la nota – farà tutto il possibile nel proprio ruolo di azionista di minoranza per minimizzare l’impatto sociale per i lavoratori e per i viaggiatori, nell’ambito della procedura di liquidazione volontaria in bonis decisa con l’azionista di maggioranza l’11 febbraio scorso.”