Quasi conclusi i lavori per la nuova discarica di Venegono Superiore

Sono arrivati all’ultima fase i lavori per la nuova piattaforma ecologica del Comune di Venegono Superiore.

Galleria fotografica Venegono Superiore - lavori nuova discarica febbraio 2020 4 di 7

Nonostante il parere contrario dell’opposizione, che aveva contrastato la scelta di realizzare la nuova “discarica” nell’area tra la ferrovia e la Caserma della Guardia di Finanza, di fianco al nuovo sottopasso, i lavori iniziati alcuni mesi fa proseguono e per la primavera la nuova piattaforma sarà pronta.

«Mi auguro di poterla aprire prima di Pasqua – dice il sindaco Ambrogio Crespi – ma se non riusciremo sarà aperta immediatamente dopo».

Sono già state realizzate le basi in cemento per i cassoni delle varie tipologie di rifiuti e la rampa per l’accesso, e si stanno completando in questi giorni le coperture fisse rese necessarie dalla vicinanza con la base di decollo degli elicotteri. Un accorgimento, questo, che non era previsto inizialmente e che ha portato ad un allungamento di tempi per integrare la progettazione e ad un aggravio dei costi.

L’opera, costata complessivamente 500mila euro, doterà il paese di un spazio più adeguato alla raccolta differenziata rispetto all’attuale piattaforma ecologica stretta tra le case e il cimitero: «Credo che sia un ottimo investimento – aggiunge Crespi – che risolve questa esigenza per gli anni a venire, in una zona aperta, comoda da raggiungere e lontana dalle abitazioni. Inoltre l’area sarà dotata anche di un cassone per il conferimento degli inerti da parte dei privati, così ci auguriamo di risolvere anche il problema dell’abbandono di questa tipologia di rifiuti nei boschi».

La nuova piattaforma ecologica sarà anche dotata di pannelli solari e di un sistema di telecamere per la sicurezza. L’idea della Giunta di recintarla con una siepe verde non ha invece potuto essere realizzata, sempre per le cautele legate alla sicurezza delle attività di volo, e si è dovuto optare per una recizione metallica.