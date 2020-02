Questione Palalbani, Mastini e Killer Bees annunciano un “accordo risolutivo”

Pace fatta tra i Mastini e i Killer Bees. Le due società hanno annunciato l’accordo risolutivo riguardo alla questione Palalbani.

Le due parti si sono incontrate nel primo pomeriggio di mercoledì 5 febbraio a Palazzo Estense con il sindaco di Varese Davide Galimberti, ma l’accordo era praticamente già stato raggiunto nel corso delle ore precedenti, tanto è vero che il comunicato a doppia firma è stato diramato a pochi minuti dall’inizio dell’incontro.

I Mastini e tutte le giovanili giallonere potranno quindi tornare ad allenarsi al Palalbani. Nel comunicato si parla di “accordo risolutivo che pone fine a qualunque controversia sia tra loro insorta”. Pace fatta quindi, con i Mastini che possono ritornare a concentrarsi sul campionato.

Sulla vicenda si sono espressi anche gli esponenti di Lombardia Ideale Giacomo Cosentino e Stefano Clerici, che per primi si erano interessati alla vicenda:

“Siamo soddisfatti che Matteo Cesarini, conduttore del Palaghiaccio di Varese tramite la società Killer Bees, e i Mastini Hockey, guidati da Matteo Torchio, abbiano raggiunto un accordo. Ora i bambini potranno, sin da subito, riprendere i corsi di Hockey e la prima squadra potrà allenarsi e disputare le partite.”

Dichiarano e proseguono Giacomo Cosentino e Stefano Clerici, rispettivamente Consigliere Regionale e Consigliere Comunale (entrambi di Lombardia ideale) che hanno sollevato pubblicamente la vicenda e attivato subito le rispettive Istituzioni per trovare una soluzione “La politica deve pensare a questo: lavorare anche in questi casi per il bene dei cittadini. Ora ci auguriamo che il Palaghiaccio venga rilanciato e siamo in attesa di capire dal Sindaco Galimberti quale sarà l’esito ufficiale del nuovo bando per la riqualificazione che si è chiuso di recente”