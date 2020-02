Raddoppia il parcheggio di via Mazzorin

Più posti auto vicino alla cappella della Madonna. Il Comune di Luvinate ha approvato il progetto preliminare per portare dagli attuali 6 a 13 i posteggi in via Mazzorin, entro quest’anno.

L’intervento relativo all’ampliamento era stato inserito nel Piano di Opere Pubbliche 2019-2020. Un lavoro che consentirà di garantire maggiori standard di qualità per la sistemazione dell’area e realizzare quanto previsto dal PGT vigente in relazione alle aree di sosta.

Il progetto prevederà dunque l’ampliamento del parcheggio verso via Panera, mediante la realizzazione di muri, la realizzazione di nuove griglie per la raccolta delle acque piovane e la posa di un nuovo punto luce. Verrà così valorizzata l’area ora priva dei grandi pini abbattuti nel 2017 per il pericolo caduta, a seguito di forti raffiche di vento.

L’impegno totale di spesa sarà di circa di 40.000 € e sarà finanziato per il 100% con fondi comunali del bilancio.