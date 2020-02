Raffiche a 70 all’ora, ma il vento si placherà

Raffiche di vento a 70 chilometri orari. Il meteo lo aveva previsto ma la furia che s’è scatenata questa mattina nel luinese, poco prima delle sette, ha colto comunque tutti impreparati.

Il favonio arrivato da Nord Ovest ha sferzato con potenza causando danni a case, alberi. Ma cosa succederà nelle prossime ore? Il peggio nella zona del Verbano dovrebbe essere passato: il vento continuerà a soffiare per tutto il giorno ma con meno intensità, le raffiche non dovrebbero superare i 30 chilometri orari. Domani, mercoledì 12 febbraio, è previsto ancora vento ma in attenuazione.

Nel frattempo le temperature registrate sono decisamente primaverili: alle 11 del mattino si sfioravano i 18 gradi. Nessuna anomalia, però, almeno da questo punto di vista, la responsabilità dell’aumento delle temperature è da attribuire al Föhn.