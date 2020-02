Raffiche di vento sul Varesotto, tanti gli alberi caduti

L’allerta meteo della protezione civile aveva avvisato per tempo sull’arrivo di fenomeni ventosi particolarmente forti anche sul territorio della provincia di Varese e forti raffiche hanno effettivamente cominciato a soffiare con maggiore intensità nel primo pomeriggio di mercoledì 5 febbraio. Numerosi si segnalano gli interventi dei vigili del fuoco per la rimozione di alberi e piante cadute.

Gallarate

Una pianta è caduta sulla sede stradale intorno alle 15 e ha colpito alcune auto in transito. È successo in via Padre Lega, angolo via Carlo Noè.

Somma Lombardo

Si segnala l’intervento dei vigili del fuoco per una grossa pianta che si è abbattuta sulla sede stradale nella zona del Castello. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 15

Varese – Velate

Una pianta sulla sede stradale ha costretto all’intervento dei vigili del fuoco nella zona di via Carbonin

Cassano Magnago

Si segnala nel primo pomeriggio l’intervento dei vigili del fuoco per la rimozione di una grondaia pericolante