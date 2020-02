Regione Lombardia riconosce altre 19 attività storiche in provincia di Varese

La Regione riconosce 246 nuove attività storiche e di tradizione in Lombardia, di cui diciannove in provincia di Varese, che si vanno ad aggiungere alle 2011 imprese che già sono inserite nello speciale elenco regionale. Tra queste nuove attività, identificate dal primo provvedimento del 2020 dell’assessorato allo Sviluppo economico, 131 sono i negozi storici, 72 i locali storici e 43 le botteghe artigiane storiche.

Azzate, Nicora (1939),

Busto Arsizio, Marmonti (1970), Lavanderia Bogni Enrica (1955), Colnaghi Gomme (1951), La Fayette (1978)

Cardano Al Campo, Rigolio Arredamenti (1954)

Cocquio Trevisago, Acconciature Dino di Marcomini Guido (1946)

Ferno, Osteria San Martino (1975)

Gallarate, Pasticceria Fratelli Gnocchi (1959), Il Forno Salmini (1969), Ottica Garzolino (1945), Drogheria Enoteca Croci dal 1925 (1956), We For You Parrucchiere ed Estetica (1978), Varese, Casa della Pantofola dal 1971 (1971), Polleria De Molli (1960) Gigante (1967), Nuovo Bar Pasticceria Gelateria (1977), Bar del Circolo di Capolago (1968) Vergiate, Edicola Cartoleria Cardani (1938)