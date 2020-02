Riapre il Sushi Club di Castellanza, cambiano gli interni ma non la formula

Ha riaperto dopo tre mesi di lavori di ristrutturazione il Sushi Club di via per Saronno a Castellanza. Il locale torna a vivere in una veste molto elegante e ispirata dall’architetto Maurizio Lai, vero marchio di fabbrica dei ristoranti di Andrea Lin, 28 anni e già un piccolo impero da gestire con centinaia di dipendenti e diversi ristoranti di alta gamma sparsi per la zona (foto Matteo Mezzalira).

Il Sushi Club ha aperto nel 2014, dopo l’inaugurazione di Lin sempre a Castellanza. Qui l’idea era quella di inserirsi nel filone degli “all you can eat” ma con prodotti di qualità: «Il locale è andato bene sin dall’inizio. Sono moltissimi i ragazzi che lo frequentano regolarmente e per questo ho voluto puntare su un rinnovo dei locali. L’ho fatto anche se il periodo non è quello più adatto per far ripartire un’attività di questo tipo, a causa dell’allarme coronavirus ma le richieste dei clienti si stavano facendo pressanti, al ritmo di 40 chiamate al giorno per chiederci quando avremmo riaperto. I clienti possono comunque stare tranquilli: nessuno dei dipendenti che lavorano qui è stato in Cina negli ultimi mesi».

Il locale di Castellanza si aggiunge a quello di Legnano e agli altri aperti a Cesano Boscone, Corbetta e Saronno mentre entro il 2020 apriranno anche a Como e Varese: «Qui proponiamo oltre 200 piatti e 20 piatti speciali. Stiamo studiando una formula che vada oltre l’all you can eat e che assomigli di più ad un menù experience». I posti sono aumentati da 190 stretti a oltre 210, il bancone si è allungato fino a 18 metri, la cucina è a vista mentre l’arredamento black con un sapiente gioco di vetri e led che illuminano gli ambienti, è di sicuro impatto.