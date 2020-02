Il ricavato di “Sorriso di stelle” all’associazione “Tincontro”

La solidarietá ritorna ad aiutare i bambini di Varese. Martedì 18 febbraio Confcommercio Uniascom Varese e Fibe provincia di Varese hanno consegnato all’associazione di volontariato “Tincontro” il ricavato raccolto con l’evento “Sorriso di Stelle” 2019. L’assegno di 5.000 euro servirà ad acquistare carrelli e frigoriferi portatili per il trasporto del latte materno tra i reparti.

L’acquisto dei carrelli rientra nel progetto “Banca del latte umano donato” che assisterà i bambini nati prematuri o affetti da patologie nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Del Ponte di Varese. «Il latte materno – fa sapere Daniele Donati, presidente dell’associazione “Tincontro” – non è solo un nutrimento, ma è una vera e propria medicina che protegge il bambino da moltissime malattie e lo aiuta a crescere».

Il passo successivo del progetto sarà l’istituzione di un servizio di raccolta e trasporto di latte direttamente a domicilio, «per poter offrire – aggiunge Donati – un servizio in modo più capillare su tutto il territorio».

«Come ogni anno – spiega Giordano Ferrarese, presidente provinciale Fibe – l’obiettivo è aiutare i bambini e i ragazzi della provincia di Varese. La scorsa edizione siamo riusciti a raggiungere 800 presenze grazie al lavoro di 150 volontari. Questa volta il nostro impegno sarà ancora maggiore perché vogliamo coinvolgere ancora più persone».

«”Sorriso di stelle” – commenta Giorgio Angelucci, presidente di Concommercio Ascom Varese – è una bella iniziativa resa possibile grazie all’ottimo coordinamento delle nostre cinque sedi provinciali».

«Questa iniziativa – fa sapere Sergio Bellani, segretario generale di Uniascom Varese – è un momento importante perché coinvolge molte categorie in una sfida di solidarietà».

Nel corso dell’incontro di martedì l’associazione “Cuochi varesini” ha colto l’occasione per consegnare al presidente di “Tincontro” un gagliardetto commemorativo per il loro impegno.

Confcommercio Uniascom Varese e Fipe provincia di Varese sono già al lavoro nel scegliere a quale associazione donare i ricavato della prossima edizione “Sorriso di stelle”, che come di consueto si terrà verso la metà di luglio.