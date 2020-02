Ricoverato in psichiatria l’uomo che ha accoltellato la moglie

Si è conclusa con l’arresto e il ricovero in psichiatria la giornata dell’83enne di Busto Arsizio che questa mattina ha colpito la moglie di 79 anni ferendola gravemente con diverse coltellate all’addome, al collo e al volto. L’uomo soffrirebbe di un disagio psichico che sarebbe emerso da una prima visita da parte di uno psichiatra che collabora con la Procura.

Alle dieci di questa mattina (lunedì) le pattuglie del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio sono intervenute in un’abitazione di via Tarcento, su richiesta degli operatori del 118, che, chiamati a soccorrere una donna, non riuscivano ad entrare in casa, perché tutti gli ingressi erano sbarrati.

Dopo aver richiesto l’ausilio dei Vigili del Fuoco, che hanno forzato una finestra, poliziotti ed i soccorritori intervenuti, hanno trovato nell’appartamento la proprietaria di casa, una settantottenne, ferita e ricoperta di sangue, che sgorgava copioso da tagli al volto, collo, torace e addome.

L’anziana vittima, prima di essere portata in ospedale, dove è stata ricoverata in prognosi riservata, ha riferito che ad accoltellarla era stato il marito, che, subito dopo, si era allontanato chiudendola in casa. Immediatamente i poliziotti hanno verificato che l’uomo, un ottantatreenne, si era presentato spontaneamente presso la caserma dei Carabinieri dove, in modo piuttosto confuso, aveva confessato di aver colpito la moglie con il coltello, che aveva ancora in tasca.

A questo punto poliziotti e carabinieri, coordinati dal PM della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, Rossella Incardona, hanno proseguito le indagini congiuntamente arrestando l’anziano in flagrante tentativo di omicidio. Si sta accertando se ad armare la mano dell’uomo siano stati problemi di natura neurologica o psichiatrica, mai fino ad ora certificati. Il mancato uxoricida, terminate le formalità di legge, è stato ricoverato nel reparto psichiatrico dell’ospedale.