Riqualificazione della Palestra di via XXV aprile, aperto il bando

La palestra di via XXV Aprile – la cara e vecchia “Casa dello Sport” conosciuta anche con il nome della “Palestra dei Pompieri” – potrebbe presto essere riqualificata. Il Comune di Varese ha pubblicato questa mattina il bando per la ricerca dell’azienda che eseguirà i lavori sullo storico impianto sportivo nel quale la Ignis vinse i primi due scudetti della sua storia, nel 1961 e nel 1964, prima di spostarsi nell’allora moderno palasport di Masnago. Si tratta di interventi per il valore di oltre 230 mila euro, risorse stanziate dall’amministrazione per interventi straordinari sulle palestre varesine. Inoltre, una parte della cifra investita arriva grazie al prezioso strumento dello Sport Bonus, l’incentivo fiscale che permette di ottenere importanti crediti di imposta a quanti fanno donazioni per la sistemazione di impianti sportivi di proprietà pubblica.

«Con questo nuovo intervento che partirà a breve – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – saranno tre le palestre che il Comune ha riqualificato anche grazie alla risorse dello Sport Bonus. La palestra di via XXV aprile infatti si aggiungerà ai due impianti già sistemati della Falaschi (e cioè di Valle Olona ndr) e della sede della canottieri alla Schiranna. Lavori che si uniscono ai tanti recuperi e miglioramenti su cui la nostra amministrazione sta investendo molto. Per giunta la riqualificazione della struttura di via XXV aprile è particolarmente importante perché riguarda uno dei luoghi più utilizzati della città». All’interno dell’impianto infatti si allenano e giocano diverse associazioni sportive cittadine ma anche gli studenti del vicino liceo classico “Cairoli”. Tra i principali lavori c’è anche quello sulla copertura dell’impianto, con il rifacimento completo del tetto e l’eliminazione del cemento-amianto.

«Siamo tra le amministrazioni che hanno saputo sfruttare meglio lo strumento dello Sport Bonus in Italia – spiega l’assessore Dino De Simone – dimostrando capacità di reperire risorse utilissime per migliorare i luoghi dove ogni giorno si allenano e praticano attività sportiva tantissimi persone, dai più piccoli ai più anziani. L’intervento sulla XXV Aprile poi riguarda una struttura che rimane nella storia dello sport italiano avendo ospitato la prima sede della Pallacanestro Varese».

Il bando di gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione della palestra di via XXV aprile è online sul sito del Comune. Il termine ultimo per presentare l’offerta o la domanda di partecipazione è fissato per il 16 marzo 2020.

