Risotto alla cucù e festa in Oratorio: torna il Carnevale cliviese

Doppio appuntamento per il carnevale a Clivio.

Sabato 22 febbraio i festeggiamenti si aprono all’Oratorio con una cena in compagnia, animazione e “Cliviola festa allora Torio di Clivio è in programma una festa con cena comunitaria e “Clivio’s Got talent”. Prenotazione per la cena obbligatoria, entro il 20 febbraio, al bar dell’Oratorio.

Domenica 23 febbraio la festa si sposta in piazza Mario Scarpazza, dove l’Associazione “Amici Stalett” propone il tradizionale risotto alla cucù e tante altre specialità (anche in caso di brutto tempo). A partire dalle 10 tortelli, panini con salamelle e tortelli artigianali, e dalle 11.30 il classico risotto alla cucù con i salamini bolliti (anche da asporto, ma non dimenticate il contenitore).

Nel pomeriggio il carro del Carnevale partirà alle 14 dalla piazza Parrocchiale e arriverà in piazza Scarpazza per una golosa merenda a base di frittelle.