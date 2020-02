Avevano rubato per fame, i Carabinieri riempiono la dispensa della coppia di pensionati

Avevano rubato dei salami in un discount di Castellanza ed erano stati scoperti dagli addetti alla sicurezza del supermercato che, senza pensarci due volte, avevano chiamato i Carabinieri e sporto denuncia nei loro confronti. All’arrivo delle auto blu la signora (82 anni) si è anche sentita male, presa dal sentimento di vergogna per aver fatto qualcosa che, probabilmente, non aveva mai fatto in vita sua e cioè rubare per fame.

Sin dal primo momento si era intuito che la coppia di anziani era indigente per davvero e nei giorni successivi quei carabinieri che avevano dovuto rappresentare il volto duro della legge, si sono presentati a casa dei due con le borse piene di generi alimentari.

Una volta verificato che si trattava, effettivamente, di persone in stato di bisogno non ci hanno pensato un attimo e hanno deciso di dare un forte segnale di vicinanza ai due anziani castellanzesi.