“Sabato il mercato alimentare è aperto”: al mercato arrivano i cartelli

Il mercato di Varese del sabato è chiuso a causa dell’ordinanza anti coronavirus, ma non completamente: tutte le bancarelle alimentari e di somministrazione potranno mettere infatti i loro banchi e vendere regolarmente, secondo quello che la stessa ordinanza regionale prevede.

Per chiarire la situazione, e ricordare che i loro banchi saranno disponibili anche nel weekend, le bancarelle alimentari del mercato del giovedi si sono organizzate con un cartello che avvisa i clienti.

L’appuntamento quindi, per i clienti delle bancarelle alimentari del mercato di Varese, è sabato mattina in piazzale Kennedy, come al solito, per un edizione ridotta del mercato: fatto per chi vuol comprare frutta, verdura, formaggi ed altro in un luogo diverso dal solito supermercato.