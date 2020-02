Salta il Carnevale e gli anziani donano alla Caritas la spesa per le frittelle

I provvedimenti per contenere l’epidemia di Coronavirus hanno annullato tutte le feste di Carnevale in programma nel fine settimana, creando disagi a chi si era già organizzato.

E’ successo anche a Venegono Inferiore, dove la Laav, la Libera associazione degli anziani venegonesi, aveva già provveduto a comprare tutto il necessario per fare frittelle e chiacchiere da vendere durante la festa. L’iniziativa era mirata a raccogliere fondi da donare in beneficenza a Medici senza frontiere.

«Purtroppo i dolci di Carnevale non si potranno realizzare – comunica il presidente della Laav Bruno Crespi – e così la Laav donerà quanto acquistato alla Caritas di Venegono Inferiore».

La spesa – 50 chili di farina, 45 litri di olio e 5 chili di zucchero – andrà dunque ugualmente a buon fine dal momento che servirà per rifornire i pacchi alimentari che la Caritas prepara per le famiglie in difficoltà.