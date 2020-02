Scuole: un’altra settimana di chiusure e limitazioni

Il Governo dà il via libera alla richiesta di Regione Lombardia: le limitazioni scattate domenica scorsa per la limitazione della diffusione del rischio contagio da nuovo Coronavirus sono state prorogate per un’altra settimana almeno per quanto riguarda le scuole.

Da parte del governo c’è “sostanziale adesione alle nostre richieste”: così ha detto al TgR Lombardia l’assessore al Welfare della regione Giulio Gallera mentre è in corso la videoconferenza con il governo. Ci sono alcuni approfondimenti da fare ma per quanto riguarda le scuole “sarà prorogata per un’altra settimana” la sospensione. Scuole, nidi e università in Emilia-Romagna restano chiusi anche la prossima settimana. Lo conferma su Facebook il governatore, Stefano Bonaccini.