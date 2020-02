I segreti per non sbagliare l’acquisto di scarpe da lavoro

Sono tra i dispositivi di protezione personale (DPI) più diffusi e il loro utilizzo, in contesti lavorativi, viene regolato dal D.Lgs. 81/2008. È questo a prevedere l’adozione di apposite scarpe da lavoro quando il rischio di un infortunio ai piedi è reale ed elevato. Ma come passare dalla teoria alla pratica? Come orientarsi, concretamente, nell’acquisto della scarpa antinfortunistica rispondente alle proprie necessità? Ecco come fare la scelta giusta.

Come scegliere la scarpa da lavoro più appropriata

Solitamente le scarpe antinfortunistiche sono associate all’edilizia. In realtà, l’obbligatorietà riguarda anche l’industria e il settore commerciale. Per rispondere alle esigenze di un pubblico tanto eterogeneo, i produttori propongono diversi modelli, che si distinguono per livello di protezione e tipologia di calzatura.

A seconda della finalità, si può scegliere tra scarpe da lavoro alte, basse, stivali, zoccoli e persino sandali antinfortunistici. Le scarpe basse sono versatili e garantiscono una buona protezione del piede, mentre il sostegno della caviglia è appannaggio esclusivo di stivali e scarpe antinfortunistiche alte.

Scarponi e stivaletti sono particolarmente adatti a chi ricerca protezione e sostegno alla caviglia. Gli stivali in gomma invece sono indicati per i lavoratori esposti alle intemperie (ad esempio pioggia e neve) e assicurano una totale impermeabilità.

I sandali antinfortunistici forniscono una protezione pressoché equivalente alle scarpe basse, ma hanno il vantaggio di una maggiore traspirabilità. Per questa ragione molti lavoratori li preferiscono nel periodo estivo. Trovano il loro impiego ideale in ambito ospedaliero, sebbene siano spesso usati anche nel settore della ristorazione e in altri contesti produttivi. La chiusura in velcro agevola la calzata, tuttavia i sandali non sono adeguati in ambienti di lavoro con un elevato rischio di urti al piede. Lo stesso vale per gli zoccoli, le uniche scarpe antinfortunistiche aperte.

Classificazione scarpe lavoro antinfortunistica

Dal punto di vista della protezione, le calzature antinfortunistiche sono classificate secondo la normativa europea EN ISO 20345:2011, che specifica caratteristiche basilari e requisiti facoltativi delle scarpe da lavoro.

Sono definiti 8 livelli di protezione (SB, SBP, S1, S2, S4, S1P, S3, S5), ciascuno corrispondente a particolari dotazioni. La scarpa base (SB) prevede un puntale in acciaio resistente ad un carico di 200 joule, mentre alle scarpe classificate S1 è richiesta anche una suola antistatica.

Le calzature di livello S2 aggiungono alle protezioni delle S1 la tomaia idrorepellente. Le S3 sono impermeabili, dotate di suola antistatica, puntale in acciaio con resistenza fino a 200 joule e lamina anti-perforazione. Le S4 e le S5 rappresentano i livelli più alti di protezione e per fornire la massima impermeabilità sono realizzate principalmente in gomma.

Alle classi di protezione standard si sommano specifiche opzionali, come l’impermeabilità (segnalata con la sigla WR), la dissipazione elettrica (ESD) e la protezione dalle alte temperature (HI).