Sfilata di martedì grasso annullato, il sindaco invita alla lucidità

Con tre messaggi semplici e chiari lanciati dalla sua pagina “Io Cambio con Massimo Mastromarino”, il sindaco di Lavena Ponte Tresa comunica, in linea con le disposizioni emanate da Regione Lombardia, l’annullamento della sfilata dei carri allegorici prevista per martedì 25 febbraio.

Contestualmente invita a non affollare i centralini del 112 ma, qualora vi siano dubbi, segnalazioni o domande circa il Coronavirus, a rivolgersi al numero appositamente previsto: “Poiché i centralini 112 di regione Lombardia sono sovraccarichi per chiamate che non riguardano emergenze sanitarie, si raccomanda che tutte le chiamate per informazioni riguardanti il coronavirus siano effettuate al NUMERO VERDE 800894545 .

Si stanno infatti verificando pesanti ritardi sui soccorsi anche per situazioni gravi”.

In attesa di capire con precisione le indicazioni dell’autorità sanitarie, dichiara: ” invito a seguire le indicazioni del ministero senza cadere nel panico. Come amministrazione ci atterremo alle indicazioni degli enti superiori, senza assumere provvedimenti in autonomia che rischierebbero solo di creare confusione.

Invito infine di astenersi da commentI che rischiano di ingenerare confusione e disorientamento”.