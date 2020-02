Si prepara la sfilata dei carri ad Albizzate: tema libero con un occhio all’ecologia

Il 22 febbraio si svolgerà ad Albizzate la sfilata dei carri del carnevale albizzatese. Il tema della manifestazione, coordinata dalla ProLoco con la partecipazione del Comune e delle associazioni albizzatesi, quest’anno è libero, ma con un’indicazione suggerita dai bambini dell’asilo: l’ecologia.

L’appuntamento è fissato per sabato 22 febbraio alle ore 14 a piazzale Sefro dove partirà la sfilata per le vie del paese. L’arrivo è previsto per le 15.30 in piazza IV novembre con la festa conclusiva della manifestazione.

