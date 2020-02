Si rinnova il contratto del sistema moda, delegati Filtcem in assemblea

Giovedì 6 febbraio, presso Auser in via del Popolo 3 a Gallarate dalle ore 9 si svolgerà un attivo dei delegati del settore tessile Cgil Varese che applicano il contratto

nazionale di lavoro – sistema moda italiana. Con l’approvazione da parte dell’assemblea nazionale dell’ipotesi di Piattaforma 2020-2023 per il rinnovo del CCNL, è partita la consultazione in tutti i luoghi di lavoro.

Parteciperà all’attivo Sonia Paoloni, della segreteria nazionale filctem Cgil, che approfondirà il tema di Sanimoda, fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’industria della moda.