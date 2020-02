Si schiaccia una mano nel telaio, operaia trasportata con l’elisoccorso

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi in una ditta di viale Jucker a Castellanza. Il personale del 118 è dovuto intervenire per un infortunio sul lavoro occorso ad una donna di 50 anni che è rimasta ferita alle dita di una mano rimaste incastrate in un telaio.

L’intervento ha richiesto anche la presenza dell’elisoccorso e la lavoratrice è stata trasportata in codice giallo al San Gerardo di Monza per lo schiacciamento di quattro dita. Sul posto anche l’Ats Insubria, la Polizia Locale di Castellanza e i Carabinieri della Stazione di Castellanza.