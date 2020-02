I sindacati scrivono a Marc Bitzer presidente di Whirlpool: “Sia lei il garante degli accordi”

Le segreterie nazionali di Fiom, Fim Cisl e Uilm hanno scritto una lettera al presidente e amministratore delegato di Whirlpool Corporation, Marc Bitzer, che in questo momento si trova in Italia nella sede di Pero (Milano). Questa mattina una delegazione di trenta lavoratori della Embraco di Riva di Chieri (Torino), che da tempo attendono la reindustrializzazione del sito produttivo promessa dalla multinazionale e senza stipendio da dicembre, insieme alla rsu di Cassinetta di Biandronno sono all’esterno del centro direzionale di Pero nella speranza di poter incontrare Bitzer.

La Embraco non rientra tra le aziende controllate da Whirlpool Emea ma dipende direttamente dalla casa madre americana e questo giustificherebbe la presenza dei lavoratori dello stabilimento piemontese. «Abbiamo chiesto di essere ricevuti da Bitzer – spiega Matteo Berardi rsu della Fiom Cgil – per cercare di capire quello che sta succedendo in Italia, rispetto al piano industriale firmato nell’ottobre di due anni fa e disatteso, ma anche per esprimere solidarietà ai nostri colleghi torinesi che si trovano in una situazione di stallo senza avere risposte».

Di seguito il testo della lettera inviata dalle segreteria nazionali di Fiom, Fim e Uilm.