Il sindaco alla scuole dell’infanzia Crespi nel giorno di San Giovanni Bosco

Oratoriadi con un ospite speciale. Nel giorno commemorativo di don Bosco, nella mattina del 31 gennaio l’intera scuola dell’infanzia “E. Crespi ” si è mobilitata per accogliere il sindaco Emanuele Antonelli. Il primo cittadino ha accettato con gioia l’invito. Antonelli ha parlato ai bambini, alle insegnanti e ai dirigenti del suo impegno e della passione che mette per la città incoraggiando i bambini all’amore per le cose comuni e all’impegno per i bisogni della cittadinanza.

Così commenhta suor Morena Maggioni l’intervento: «La presenza del sindaco è stata la degna conclusione del cammino educativo-didattico che abbiamo pensato per la festa di don Bosco. Musica, canti, regali, consegna di coppe, medaglie, strette di mano che hanno reso la festa ancor più intensa e importante. A lui va tutta la nostra riconoscenza per lo stupore che ci ha regalato e con lui desidero ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questa visita tanto bella e speciale».