Il sindaco consegna le chiavi al Re Bosino: è cominciato il Carnevale

Il tradizionale corteo delle auto storiche e delle mascherine, che nel pomeriggio del 22 febbraio ha percorso la città, dalla stazione nord alla sala matrimoni di palazzo Estense, ha aperto l’edizione 2020 del Carnevale Bosino, che per una settimana, a partire da sabato 22 febbraio, animerà la città con feste, sfilate e appuntamenti per i più piccoli.

In sfilata, 20 auto storiche che rappresentavano 30 anni di evoluzione del mezzo, tante mascherine e ovviamente Regiù, Re Bosino e Sindaco: quest’ultimi pronti a passrsi le chiavi della città. «Mandiamo il sindaco in vacanza per una settimana» ha commentato il Pin Girometta, la maschera di Varese, rivolto ai bambini presenti. «E’ una settimana in cui ti cedo le chiavi volentieri» ha replicato il sindaco.

Il Regiù ha invece sottolineato per i bambini la novità di quest’anno: «Si tratta di una piccola corsa in maschera per i bambini, sabato 29 con partenza alle 13.45 da via Sacco: possono iscriversi tutti, è un piccolo esperimento che facciamo per vedere se è un’iniziativa gradita, e decidere di replicarla nei prossimi anni».

In strada, a garantire che tutto funzionasse nel migliore dei modi i City Angels e gli Angeli Urbani. Che, con la la Protezione civile, ma anche Asso Polizia e l’Associazione nazionale Carabinieri, insieme ad altri volontari garantiranno la tranquillità del carnevale varesino.

I prossimi appuntamenti del Carnevale Bosino 2020

Giovedì 27 febbraio

Alle 14 festa e animazione al Centro diurno per disabili Anaconda.

Alle 16 animazione al reparto di oncologia dell’Ospedale pediatrico Filippo Del Ponte, con “La bottega del palloncino”.

Venerdì 28 febbraio

Alle 14 al Collegio De Filippi festa per tutti i bambini organizzata dalla Famiglia Bosina, con ballo in maschera e sfilata, premiazione della “Mascherina d’oro” e merenda per tutti.

Sabato 29 febbraio

Alle 13.45 Mascherine in corsa con partenza da via Sacco

Alle 14.30 Partenza della sfilata dei carri e dei gruppi da via Sacco

Alle 16.30 Arrivo della sfilata in piazza Repubblica, discorse del Re Bosino e premiazione di carri e gruppi.

Il percorso della sfilata di sabato 29 febbraio

Via Sacco, Via Marcobi, Piazza Monte Grappa, Via Volta, Via Manzoni, Via Avegno, Via Mazzini, Piazza XX Settembre, Via Vittorio Veneto, Corso Moro, Piazza Monte Grappa, Corso Matteotti, Piazza Carducci, Via Broggi, Via Veratti, Via Marcobi, Piazza Monte Grappa, Via Volta, Via Manzoni, Piazza Repubblica.

Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita