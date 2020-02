Slitta la presentazione con Giovanna Valent per la rassegna Autori Ceresini

Tra le varie iniziative che sono state rimandate anche in Valceresio a causa dei provvedimenti per limitare il contagio da Coronavirus, c’è anche l’appuntamento odierno della rassegna letteraria “Autori ceresini“, in programma nel pomeriggio in Sala Luraschi.

L’appuntamento con Giovanna Valent e il suo libro “Il male avrà i tuoi occhi” sarà riprogrammato non appena possibile.