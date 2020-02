Somma Lombardo riapre il sipario al giovane trio di comici Mattia, Italo e Barnaba

Dopo il grande successo dello scorso novembre, sabato 22 febbraio alle ore 21 presso l’auditorium San Luigi di Somma Lombardo di via Mameli 69, si terrà lo spettacolo teatrale “Mani in alto! Questa è un’aspirina!”.

La rappresentazione consiste in un racconto di storie divertenti caratterizzate da una comicità fresca, innovativa e soprattutto giovane. Infatti, nasce da un’idea di tre ventenni, Mattia, Italo e Barnaba, che oltre alla vita universitaria, per passione si dedicano al mondo artistico.

Il trio si era già fatto conoscere per il suo grande entusiasmo e la simpatia mostrata durante l’esperienza a Reazione a Catena (2017) col nome di Dischi Volanti. I tre ragazzi hanno scritto, diretto e interpretato l’evento, occupandosi inoltre della sua organizzazione e promozione. Si augurano di diffondere i propri spettacoli nei vari teatri della provincia e con il sogno di andare anche oltre.

Lo show mette in scena situazioni imprevedibili in contesti di vita quotidiana. Ed è così che il palco diventa una calda spiaggia estiva, un ambulatorio dentistico e una casa da svaligiare con la complicità del pubblico. Quest’ultimo, invero, sarà anch’esso protagonista assieme all’intero cast di alcuni momenti di improvvisazione. Gli autori spaziano su diversi temi e stereotipi della quotidianità, dal trash televisivo agli insuccessi amorosi, passando per lo scontro generazionale.

I ragazzi sono affiancati da un team di giovani appassionati con tanta voglia di mettersi in gioco. Anche questa volta lo show sarà completamente gratuito e ogni eventuale e generosa offerta sarà interamente devoluta in beneficenza all’oratorio.

Lo scorso novembre i ragazzi sono riusciti a riempire la sala, attirando un pubblico di ogni età, che molto divertito ha chiesto calorosamente di mettere in scena una replica. L’ampio pubblico che comprendeva il sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria e l’autore televisivo, Salvatore de Pasquale “Depsa”, è dovuto al titolo accattivante e alla particolare campagna pubblicitaria. Infatti, i ragazzi sono stati ritratti dal fumettista Giovanni Gioz Valenti nei panni della famigerata banda de “La casa di carta”.

A fine spettacolo, Don Simone, prete presso la parrocchia di Somma Lombardo ha dichiarato: “Sono molto contento di come è stato realizzato questo progetto, si divertono e fanno divertire in modo genuino. Mi ricordano Aldo, Giovanni e Giacomo”.