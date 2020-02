Il “sorriso di stelle” sostiene la banca del latte materno

Il Sorriso di Stelle illumina la terapia intensiva neonata dell’ospedale Del Ponte.

I proventi della serata che si è svolta il 16 luglio 2019, organizzata da Confcommercio Uniascom e Fipe provincia di Varese,insieme a partner importanti quali Associazione provinciale Cuochi Varesini, Coldiretti Varese, Associazione Panificatori, Federcarni, Associazione Pasticcieri per la vita, Unibirra, The Donegal Pub, Ristorante Sempi, saranno devoluti martedì prossimo 18 febbraio all’Associazione Tincontro che li utilizzerà per il progetto “Banca del Latte Umano Donato”.

La consegna del contributo solidale avverrà nella sede di Confcommercio Uniascom provincia di Varese .