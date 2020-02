Sport e turismo, “l’energia” di Varese protagonista alla Bit

“Varese è una provincia veramente forte in cui sto mettendo cuore e anima perché ha una grande energia, data proprio dallo sport”. Con queste parole l’assessore regionale Lara Magoni ha rilanciato l’impegno della Regione a fianco della Camera di Commercio per la promozione e lo sviluppo del turismo legato allo sport e ai grandi eventi sportivi.

Un binomio, quello “tourism & sport”, che è stato protagonista oggi alla Bit: la provincia di Varese ha presentato il programma delle più importanti manifestazioni che si terranno nel 2020, ricordandone l’importanza anche per le ricadute economiche e occupazionali.

La Bit, la borsa internazionale del turismo, che si tiene in questi giorni negli spazi di Fieramilano, rappresenta la vetrina più importante per il settore e lo stand dedicato alla Lombardia è uno dei più grandi e attivi dell’area dedicata all’Italia.

Proprio negli spazi della Regione la Camera di Commercio ha illustrato il suo progetto Varese Sport Commission e presentato il bando Tourism & sport 2020.

“La provincia di Varese registra un milione e 400mila arrivi e 2 milioni e 200mila pernottamenti annui – ha ricordato il presidente dell’ente camerale Fabio Lunghi -. Numeri in costante crescita che però ci ricordano che possiamo fare ancora molto. Lo sport è un veicolo unico per far conoscere il territorio ai turisti ma è anche un’occasione per farli ritornare. La Camera di commercio crede molto e da tempo nelle potenzialità del Varesotto e continuerà a lavorare per sostenere le iniziative sportive in grado di alimentare questo trend virtuoso”.