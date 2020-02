Storie di miniera, cultura e prevenzione sanitaria: a Mornago un febbraio di incontri

In questo mese di febbraio, il Comune di Mornago ha organizzato una serie di incontri per offrire ai cittadini delle opportunità formative e di arricchimento culturale.

Il 7 febbraio, alle ore 20.45, presso il centro “Quattro Campanili – Pro Loco”, in via Monte Ortigara, i “Figli della miniera” di Pestarena (Macugnaga) parleranno di storie delle miniere. Filmati e testimonianze permetteranno di scoprire un mondo nascosto, ricco di storie di lavoro di uomini e di donne che hanno vissuto fatiche e speranze alla ricerca dell’oro ai piedi del Monte Rosa.

Il 21 febbraio, alle ore 20.30, presso la biblioteca comunale in via Marconi, lo scrittore Mario Alzati, presenterà il suo ultimo romanzo “Tango a Olonia”. Mario Alzati ha ambientato tutti i suoi romanzi nel periodo che va dalla Prima guerra mondiale al 1968 e raccontano in modo ironico e scanzonato la vita di provincia (con un forte legame con il territorio varesino). Sono romanzi che prendono spunto da vicende reali documentate come quello che verrà presentato il 21 febbraio.

Il 22 febbraio, alle ore 15.00, presso il centro “Quattro Campanili – Pro Loco”, in via Monte Ortigara, ci sarà un incontro dal titolo “Malattie reumatiche? No, grazie….”. L’incontro sarà animato da medici reumatologi di Alomar Varese.

ECCO LE LOCANDINE