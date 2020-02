“Sulla morte senza esagerare”, in scena le maschere del Teatro dei Gordi

Nella stagione “Latitudini” di Teatro Periferico e Karakorum Teatro, al Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, venerdì 28 febbraio alle ore 21, sarà in scena “Sulla morte senza esagerare”, un omaggio alla poetessa polacca Wisława Szymborska. Produzione“Sulla morte senza esagerare” / Teatro Franco Parenti.

Lo spettacolo, ideato e diretto dal regista Riccardo Pippa, affronta il tema della morte in chiave ironica e divertente, attraverso un uso non convenzionale di maschere contemporanee. Le figure si muovono con verità e leggerezza su un tessuto drammaturgico originale. Sulla soglia tra l’aldiquà e l’aldilà, dove le anime prendono definitivo congedo dai corpi, c’è la nostra Morte. I vivi la temono, la fuggono, la negano, la cercano, la sfidano, la invocano. L’unica certezza è la morte, si dice. Ma quanti ritardi nel suo lavoro, quanti imprevisti, tentativi maldestri, colpi a vuoto e anime rispedite al mittente! E poi che ne sa la Morte, lei che è immortale, di cosa significhi morire? Maschere contemporanee di cartapesta, figure familiari raccontano, senza parole, i loro ultimi istanti, le occasioni mancate, gli addii; raccontano storie semplici con ironia, per parlare della morte, sempre senza esagerare.

La giovane compagnia ha già ricevuto numerosi premi: il Premio Scintille 2015, il Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro 2015 e il Premio Hystrio-Iceberg 2019. Prima dello spettacolo, a partire dalle 19.30, apericena presso il grotto del sorriso di Cassano Valcuvia (si può mangiare e bere al costo di 10 euro prenotando al 347 342.6263). Dopo lo spettacolo, invece, si apre uno spazio d’informale dialogo tra pubblico e artista sorseggiando un bicchiere di vino.

Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, Via IV Novembre, 4

INFO E PRENOTAZIONI

info@teatroperiferico.it

334.1185848 / 347.0154861

www.teatroperiferico.it

BIGLIETTI

Intero 10 euro | Ridotto 7 euro (studenti, over 65, allievi corsi Periferico e Karakorum)