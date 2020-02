“Sulle ali della libertà”: via al ciclo di incontri di Cafe Racer Varese

Si intitola “Sulle ali della libertà” il primo appuntamento del 2020 con gli incontri di Cafe Racer Varese, il “motomovimento” attivo in città che già lo scorso anno ha dato vita a un ciclo di serate dedicate alla cultura della motocicletta, non limitate però solo a un pubblico di appassionati delle due ruote ma aperte a un pubblico più vasto e curioso.

La sede, confermata, è la sala al primo piano dello “Spitz” di viale Valganna che in occasione dell’incontro di venerdì 7 febbraio (dalle ore 21; ingresso gratuito) ospiterà Paolo Cattaneo. Milanese d’origine, “fotografo, il protagonista della serata racconterà la sua esperienza di viaggiatore in giro per il mondo, a bordo della sua fedele moto chiamata “Bronte”, una KTM 1190 Adventure del 2013.

Un inno, appunto, alla libertà che lo ha portato a toccare (170mila chilometri tra il 2015 e il 2019) l’Australia e gli USA, la Colombia e l’Irlanda e via discorrendo: “un viaggio grande come il mondo”, spiega il sottotitolo dell’appuntamento. E Paolo svelerà anche il proprio obiettivo per il 2020: un nuovo viaggio “verso Est” che si profila tanto impegnativo quanto meraviglioso.

Quello con Cattaneo, dicevamo, è la prima “tappa” del ciclo di conferenze firmato da Cafe Racer Varese: si andrà avanti fino alla primavera inoltrata con due serate al mese, ricche di ospiti capaci di catalizzare l’attenzione con racconti, esperienze, immagini e video. Già fissata la seconda puntata: giovedì 20 febbraio arriverà allo “Spitz” il mitico Gigi Soldano: il celebre fotografo varesino che da tanti anni è l’occhio del Motomondiale. Soldano sarà il protagonista della serata dal titolo “Milagro, la leggenda del fotografo sul circuito”. Roba da non perdere, ovviamente.