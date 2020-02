A Taino il convegno “Allenamento e monitoraggio nel ciclismo”

Si terrà a Taino il convegno sportivo “Allenamento e monitoraggio nel ciclismo”. D’altronde per parlare di ciclismo e di preparazione atletica non poteva esserci luogo migliore del Centro Bielli, edificio posizionato ai piedi della ripida salita denominata “Tainenberg” dagli amanti di questo sport.

L’incontro, ad ingresso gratuito, si svolgerà venerdì 7 febbraio, ore 20:45, nella sala principale del centro rivolgendosi ad atleti, tecnici, curiosi e appassionati delle due ruote.

La serata sarà aperta da due interventi dedicati alla preparazione fisica e atletica a cura degli allenatori Luca Filipas e Mattia Garbin, quest’ultimo organizzatore del convegno. In particolare, Filipas spiegherà come le nuove tecnologie hanno contribuito a cambiare e migliorare i metodi di allenamento mentre Garbin mostrerà le analisi di monitoraggio degli atleti attraverso la lettura di dati di allenamento e di gara.

L’ultima parte della conferenza vedrà invece gli ospiti della serata, ex professionisti e attuali corridori ad alto livello, fra cui Stefano Sala, Manuel Todaro e Danilo Napolitano, che risponderanno alle domande e alle curiosità dei due relatori e del pubblico.

IL PROGRAMMA:

20:45 – Accoglienza

21:00 – L’evoluzione dell’allenamento del ciclismo – Luca Filipas, dottore di ricerca in scienza dello sport e preparatore atletico

21:30 – Il Monitoraggio dei dati di allenamento e di gara – Mattia Garbin, laureato in scienze motorie e tecnico FCI.

22:00 – Tavola rotonda con la presenza di atleti ed ex atleti.