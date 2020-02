Talent di ballo a Sanremo, salta la finale. Genitori e ragazzi chiamano i Carabinieri

Avevano agguantato la finale e avrebbero dovuto esibirsi sul palco del teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo ma quando sono arrivati sul posto hanno scoperto che l’organizzatore era sparito (è arrivato dopo qualche ora con ragazzi e genitori infuriati, ndr) e che l’esibizione non si sarebbe tenuta.

La vicenda si è svolta nei giorni del Festival di Sanremo e ha coinvolto anche i ragazzi della Take Your Time Musical School di Castellanza che si è ritrovata nella città dei fiori col proprio gruppo di ballo. Alla fine sono dovuti intervenire i Carabinieri per calmare le acque.

