Tante librerie chiudono, Millestorie in valle Olona invece sorride

Gli ingredienti sono pochi, ma fondamentali: amare il disegno, essere appassionati del mondo dei fumetti e disporre di una buona dose di fantasia.

Miscelando tutto ciò, si possono avere tutte le carte in regola per partecipare al corso di fumetti che la libreria Millestorie di Fagnano Olona proporrà per domenica 23 febbraio.

Un corso pensato per i ragazzi, ma anche per gli adulti, facendo l’occhiolino a coloro che hanno magari tenuto nel cassetto per anni questa passione, senza la possibilità di investirci tempo ed energie.

Farlo, sarà ora possibile, grazie alla libreria fagnanese che, dall’inaugurazione avvenuta un anno e mezzo fa ha regalato al territorio proposte culturali variegate e apprezzate.

In valle Olona, infatti, l’assenza di una libreria si è sempre fatta sentire: grazie a Millestorie c’è la possibilità di fermarsi a sfogliare un libro, ricevere un consiglio su un titolo da regalare e partecipare ai tanti corsi di formazione ideati da Laura Orsolini, la titolare; tutto questo, a due passi da casa, senza dover raggiungere centri più grossi come Busto o Legnano.

Oltre al citato corso di fumetti, sono proposti ad esempio letture ad alta voce per bambini, corsi di giornalismo e videomaking per ragazzi, presentazione di libri e lezioni di scrittura creativa: tante possibilità per investire il proprio tempo libero e magari scoprire di avere potenzialità nascoste, come nel caso di Marina Berta, la marnatese che ha vinto un concorso letterario a Lucca dopo aver partecipato al corso di scrittura creativa della libreria .

Belle storie, che sono solo un esempio di quanto è stato realizzato dall’inaugurazione a oggi: «Aprire una libreria è sempre stato il mio sogno, da quando avevo vent’anni – confida Laura – e finalmente ce l’ho fatta. Ero consapevole si trattasse di un lavoro difficile e anche poco remunerativo, ma mi piace davvero tanto ed è una professione capace di regalarmi emozioni: quando vendo ‘La storia infinita’ a un ragazzino, io ne sono davvero contenta».

L’approccio di Laura al mestiere mostra tutta la sua dedizione: «Io leggo davvero tutti i libri che vendo: se devi suggerire un titolo, devi conoscere il contenuto dell’opera: sono io che ci metto la faccia. La funzione del libraio è quella di tentare di capire cosa potrebbe piacere ad un lettore: se io propongo il libro giusto, la persona torna. Questo lavoro mi piace talmente tanto, da riuscire a creare con alcune clienti un feeling immediato e ciò non può che rendermi felice. Con alcune clienti avviene così: quando entrano in libreria non parliamo nemmeno, le guardo e ‘piazzo loro’ un libro in mano, perché riconosco il tipo di lettore e so individuare l’opera migliore per ciascuno».

Una passione che si ripercuote sui risultati positivi che la libreria sta ottenendo: “Oggi chiudono tante librerie, ma la mia..funziona” confida con entusiasmo la libraia della valle Olona.

Il 23 febbraio sarà dunque il momento di addentrarsi nel mondo del fumetto: «Il corso sarà tenuto da Emmanuele Baccinelli, uno dei migliori fumettisti che abbiamo in Italia – spiega Laura – Emmanuele è davvero bravo a spiegare e a coinvolgere i ragazzi, che ogni mese partecipano ai corsi che tiene nella nostra libreria e in poco tempo imparano a disegnare bene. Questa volta si è pensato di coinvolgere anche gli adulti e regalare a loro la possibilità di addentrarsi in questo mondo di fantasia».