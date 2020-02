Tavolo permanente sul coronavirus: “Nessun allarme ma stiamo pronti”

Un tavolo permanente per affrontare eventuali emergenze. Al momento, la città di Varese non è interessata da casi di contagio da coronavirus.

Il moltiplicarsi di segnalazioni, però, hanno indotto il sindaco di Varese Davide Galimberti a nominare tecnici che, di concerto con le autorità sanitarie locali e regionali, monitorino la situazione per formulare scenari possibili: « In questo momento è giusto essere cauti, non diffondere il panico ma è importante anche essere pronti ad ogni evenienza».

Il tavolo tecnico è operativo sin da stamattina con l’insediamento e la prima riunione per studiare situazioni e scenari.

TUTTI GLI ARTICOLI SUL CORONAVIRUS