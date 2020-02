Telos in presidio al Tribunale di Busto

Erano una decina gli attivisti del Telos che nella mattinata di lunedì 17 febbraio hanno presidiato l’ingresso del Tribunale di Busto Arsizio.

Le persone riconducibili al collettivo di Saronno si sono ritrovate nel giorno dell’udienza del processo nato a seguito delle proteste contro il taglio dell’acqua in uno stabile occupato in via don Monza e l’aggressione alla polizia locale conseguente alla protesta. I fatti risalgono al 2013.

Tutti i presenti sono stati controllati dalle forze dell’ordine e hanno distribuito volantini ai passanti.

