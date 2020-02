Lonate Pozzolo, il tetto in amianto si sbriciola, denunciato il proprietario

La Guardia di Finanza di Busto Arsizio ha sequestrato, per violazione delle norme relative alla gestione dei rifiuti speciali, un complesso industriale dismesso a Lonate Pozzolo.

Si tratta di un capannone industriale, ormai fatiscente, e della circostante area recintata, per un’ampiezza complessiva pari a circa 16mila metri quadrati.

L’intervento, partito dall’attività di controllo economico del territorio e proseguito con l’ausilio degli elicotteri del Reparto Operativo Aero-Navale della Guardia di Finanza di Como, ha visto anche la partecipazione dei tecnici di Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Arpa) di Olgiate Olona.

I finanzieri della Sezione Aerea di Venegono Superiore e quelli di Busto Arsizio, durante un sorvolo sulla provincia di Varese, hanno individuato dall’alto la fatiscente copertura in cemento-amianto del capannone industriale, già parzialmente crollata.

Il sopralluogo a terra ha consentito di rilevare l’effettiva presenza di amianto nel terreno a causa del cedimento di alcune parti del tetto deteriorato del capannone che, crollando al suolo, si sono sbriciolate disperdendo polveri nocive per l’ambiente circostante e per la salute dell’uomo.

L’intera area, di proprietà di una società della provincia di Milano, è stata quindi sottoposta a sequestro penale; il legale rappresentante dell’impresa, un imprenditore quarantatreenne della provincia di Novara, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio.

Il reato ipotizzato è attività di gestione di rifiuti non autorizzata, previsto dall’art. 256 del testo unico in materia ambientale (D.Lgs. n. 152/2006). Sono tuttora in corso, ad opera dell’Arpa, analisi tecniche sui campioni prelevati al fine di stabilire il livello di pericolosità del materiale rinvenuto nell’area.