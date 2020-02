Tetto in fiamme in un’abitazione a Cassano Magnago, intervengono i vigili del fuoco

Un’abitazione di due piani di Cassano Magnago è stata interessata da un incendio che ha costretto all’intervento dei vigili del fuoco con diverse squadre.

L’allarme è scattato poco dopo le 11 quando è stato visto del fumo uscire dal tetto dell’abitazione in via Solferino. Immediatamente sono giunti sul posto un’autobotte e un’autopompa insieme ad un terzo mezzo intervenuto dalla parallela opposta di via Bonicalza.

L’incendio è stato spento e l’area messa in sicurezza nel giro di poco più di un’ora. Sul posto, per prevenzione, si è recata anche un’ambulanza.