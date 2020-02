Tre concerti in trio per la stagione concertistica dell’Insubria

Un eccellente ensemble cameristico per il quinto concerto della rassegna concertistica dell’Università dell’Insubria.

Il trio composto dal violinista Franco Mezzena e dai coniugi Elena Ballario e Sergio Patria presenterà il primo dei due trii, da riscoprire e non a caso appena incisi su CD, composti dal veneziano Ermanno Wolf Ferrari tra gli ultimissimi anni dell’Ottocento e i primi del Novecento.

A completare il concerto il Trio op. 8 di Johannes Brahms.

L’appuntamento è per venerdì 14 febbraio 2020 alle 18 in aula Magna di via Ravasi, 2 Varese. L’ingresso è gratuito.