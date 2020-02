Trenord risponde ai pendolari: “Cancellato solo l’8 per cento dei treni”

È prontamente arrivata la risposta di Trenord alla lettera firmata dal comitato pendolari che, questa mattina, mercoledì 26 febbraio, accusava l’azienda di aver cancellato alcuni treni creando un affollamento dei convogli che continuano a viaggiare.

Questa la risposta di Trenord:

“Non pesantissime cancellazioni, ma provvedimenti circoscritti presi in accordo con le Autorità sanitarie e di sicurezza: in questi giorni a fronte di un calo dell’utenza del 60% – da 820mila a 350mila passeggeri giornalieri – è cancellato l’8% delle 2300 corse effettuate ogni giorno in Lombardia. Le cancellazioni – operate laddove esistono altri collegamenti ferroviari – sono state comunicate nella serata di lunedì 24 febbraio, appena possibile nell’ambito di una situazione di criticità in continuo aggiornamento.

La rimodulazione dei servizi agevola le operazioni di sanificazione straordinaria eseguite nei tempi di sosta dei convogli in stazione, a tutela dei viaggiatori e del personale di bordo.

Nella situazione di emergenza regionale e nazionale in corso, Trenord ha sin da subito garantito massima collaborazione alle Autorità tramite tutti gli strumenti disponibili, e si diffida chiunque dal sostenere che l’azienda “esponga i viaggiatori al contagio”“.