Trovata una pistola clandestina tra i rovi in via per Cassano a Busto Arsizio

Ieri mattina gli Agenti del Commissariato di Polizia di Busto Arsizio, affiancati da unità cinofile anti-esplosivo della Polizia di Frontiera della Malpensa, hanno effettuato una perquisizione in un’area di via per Cassano Magnago a Busto Arsizio dove sospettavano di trovare armi illegali.

Il fiuto del cane “Jack”, infatti, ha condotto i poliziotti verso alcuni cespugli di rovi, dai quali hanno estratto una pistola Derringer calibro 6 mm a due canne sovrapposte e con matricola abrasa, quindi un’arma clandestina probabile provento di furto, con alcune cartucce.

Gli investigatori del Commissariato, hanno identificato gli abitanti della zona, in cui è stata rinvenuta l’arma, sottoponendoli ai rilievi segnaletici, e con i colleghi della Polizia Scientifica tenteranno di risalire al responsabile della detenzione illegale dell’arma da fuoco clandestina.