Truffe agli anziani e fungiatt sporcaccioni: l’altolà dei carabinieri

Anche a Masciago Primo i carabinieri della stazione di Cuvio incontrano i cittadini con il servizio di ascolto ormai ampiamente diffuso nei vari comune della provincia di Varese. Mercoledì scorso, 19 febbraio si è tenuto il primo incontro presso il municipio di Masciago Primo tra il comandante della stazione dei Carabinieri di Cuvio maresciallo maggiore Roberto Notturno e la cittadinanza.

All’incontro si sono presentati una decina di persone per raccontare problematiche tra cui, per esempio, segnalare come talvolta nel bosco le persone che vanno a funghi, i “fungiatt”, lasciano rifiuti di plastica.

Questa iniziativa fa parte di un più ampio progetto che vuole suggellare la vicinanza dei carabinieri con la popolazione.

Infatti sarà possibile riceve anche consigli per far fronte alle varie problematiche come, ad esempio, prevenire il cosiddetto fenomeno delle truffe agli anziani oppure parlare di problematiche che riguardano i rapporti familiari.

Infatti il tema delle truffe e della violenza di genere, negli ultimi anni, è diventato particolarmente importante nella società. Purtroppo non sono pochi i casi in cui i cittadini sentono il bisogno di recarsi in caserma per denunciare episodi che riguardano queste particolari tematiche.

Talvolta è utilissimo anche solo fare una telefonata al 112 e segnalare situazioni di difficoltà o che possono costituire un utile spunto per i militari dell’Arma per proseguire le indagini nei confronti di questi soggetti.