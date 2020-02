Turismo e mobilità dolce: una nuova ciclabile per il Basso Verbano

Una rete ciclopedonale che colleghi il lago di Varese con i percorsi sul Lago Maggiore. È il progetto, in un’ottica di potenziamento della mobilità dolce e sviluppo turistico, che i comuni del Basso Verbano stanno valutando da tempo.

La proposta sarò al centro di un incontro pubblico in programma per la sera di venerdì 21 febbraio alla Club house del Jrc di Ispra.

LA CICLABILE DEL VERBANO

Il progetto prevede la realizzazione di due nuove ciclovie: una che percorra le sponde del basso Verbano e un’altra che la colleghi alla pista che circonda il Lago di Varese. Si tratta di un’iniziativa strategica per promuovere quel turismo “slow” per molti capace di garantire sviluppo economico attraverso una mobilità più sostenibile per l’ambiente.