Tutte le avventure del Cinema a merenda

Torna anche quest’anno la rassegna del “Cinema a Merenda” proposta dal Cinema Silvio Pellico con il patrocinio del Comune di Saronno per offrire a bambini e ragazzi la possibilità di vedere o rivedere i maggiori successi dell’ultima stagione sul grande schermo e godersi poi una merenda in compagnia.

Il calendario si è aperto l’8 febbraio con il film del Re Leone e prevede una dozzina di titoli proiettati ogni sabato alle ore 15 tra cartoni animati, viaggi fantastici e grandi avventure tutte da vivere.

Di seguito il programma.

SABATO 15 FEBBRAIO

SHAUN, VITA DA PECORA – FARMAGEDDON

Strani bagliori sovrastano la tranquilla cittadina di Mossingham e annunciano l’arrivo di un misterioso visitatore proveniente dalla galassia più lontana… Shaun non si lascia scappare l’occasione di vivere una nuova, incredibile avventura. Insieme ai suoi amici di sempre, la simpaticissima pecora si lancerà, così, in un’emozionante missione per aiutare la strana creaturina a tornare a casa, mentre una losca agenzia governativa inizierà a starle alle calcagna.

SABATO 22 FEBBRAIO

IL PICCOLO YETI



Un’avventura epica dalle strade di Shanghai fino ai paesaggi innevati dell’Himalaya. Non a tutti capita di incontrare niente meno che uno Yeti sul tetto. Succede a una ragazza di nome Yi che con i suoi amici Jin e Peng , si ritrova presto in viaggio nel tentativo di far ricongiungere la magica creatura con la sua famiglia nel punto più alto della Terra, tra zoologi e collezionisti, in un continuo alternarsi tra bene e male, poesia e magia.

SABATO 29 FEBBRAIO

POKÉMON – DETECTIVE PIKACHU

Pikachu sul grande schermo aiuta il giovane Tim a indagare sulla misteriosa scomparsa del padre: il detective privato Harry Goodman. Sarà l’inizio di un percorso fatto di sorprese e scoperte.

SABATO 07 MARZO

ONWARD – OLTRE LA MAGIA

L’ultimo lavoro di casa Pixar è questa animazione di cui sono protagonisti due fratelli, Ian e Barley Lightfoot, due elfi che decidono di mettersi in viaggio per scoprire se nel loro mondo esiste ancora un pò di magia.

SABATO 14 MARZO

PLAYMOBIL: THE MOVIE

Da ragazzina Marla passava le giornate a giocare col fratellino Charlie e sognava di girare il mondo. La scomparsa prematura dei genitori l’ha però trasformata anzitempo in una donna occupata in tutto tranne che a divertirsi. Charlie ne soffre e, una sera, uscito di casa senza avvisare, viene attirato dalla vista di un padiglione di giocattoli, dove una distesa di Playmobil sembra aspettare solo di essere animata da un giocatore pieno di fantasia. Quando Marla lo ritrova, non fa in tempo a portarlo via che entrambi vengono risucchiati dal mondo dei giochi e inizia l’avventura.

SABATO 21 MARZO

SPIE SOTTO COPERTURA

Che succede se l’agente segreto più abile del mondo, capace di lanciarsi dai grattacieli come un supereroe e dotato di gadget da far invidia a 007, venisse trasformato, per il bene pubblico, in un anonimo piccione? Se lo chiedono Nick Bruno e Troy Quane in Spie sotto copertura, il nuovo lungometraggio animato di Blue Sky Studios,

SABATO 28 MARZO

FROZEN II – IL SEGRETO DI ARENDELLE



A tre anni dall’avventura che ha rivelato ad Arendelle, e al mondo, il potere del legame fraterno tra le due principesse, Elsa e Anna sono protagoniste di una nuova avventura, una nuova tappa di crescita capace di coinvolgere grandi e piccini, tra effetti speciali e grandi valori

SABATO 04 APRILE

TOY STORY 4

Una rivoluzione tutta al femminile conquista il mondo del giocattolo. L’arrivo di Forky, una forchetta riadattata a giocattolo, nella cameretta di Bonnie dove vivono Woody, Buzz Lighyear e i loro amici, dà il via a un’avventura che porterà ancora una volta i protagonisti fuori dal loro mondo. Il giocattolo da ritrovare e salvare è la pastorella Bo Peep, pronta al riscatto.

SABATO 18 APRILE

FILM A SORPRESA

SABATO 02 MAGGIO

LA FAMIGLIA ADDAMS

La saga degli Addams è iniziata con delle vignette caratterizzate da uno humour surreale e macabro, pubblicate sul ‘New Yorker’, famosa e celebrata rivista americana. L’autore era Chas Addams, e il suo merito è stato raccontare creature mostruose nel loro strano “quotidiano”. E dopo film e serie tv ora arriva un’animazione raccontare quanto possa essere vicina, ed esilarante, una vita spettrale

SABATO 09 MAGGIO

SONIC – IL FILM

Nato nel 1991 come personaggio “di rottura”, in grado di competere con la popolarità oceanica raccolta da Nintendo con Mario – l’idraulico con i baffi di origine italiana – l’istrice azzurro della SEGA è diventato, nel giro di 25 anni, uno dei personaggi più popolari dell’universo videoludico. Tecnicamente un riccio, Sonic è in realtà un alieno proveniente dal pianeta Mobius, tra i 15 e i 17 anni di età, dotato di alcuni poteri speciali, ideali per grandi avventure.