Un albero pericolante blocca la Briantea a Malnate, vigili del fuoco al lavoro

Occhi puntati in queste giornate di forte vento sulle piante in prossimità di strade e case. Nel pomeriggio di martedì 11 febbraio l’allarme si è alzato su una grossa pianta a Malnate che ad un certo punto, sotto la forza del vento, ha fatto temere per la sicurezza nelle aree circostanti.

Foto: Mattia Martegani

Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autoscala e una gru che, dopo una prima ispezione, hanno cominciato a tagliare i rami più pericolanti.

Un’attività che ha costretto al blocco della Briantea, un’arteria importante che porta il traffico verso Como, e che probabilmente si protrarrà fino al tardo pomeriggio (alle 18 si ipotizza ancora un’ora ulteriore di lavoro).

I vigili del fuoco stanno provvedendo ad intervenire per ripristinare la sicurezza dell’area.