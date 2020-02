Un bando della Regione per le sale cinematografiche

L’assessore all’Autonomia e Cultura di Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, presenterà domani il nuovo bando della Regione Lombardia per il finanziamento di progetti per l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale da spettacolo e la riduzione dell’aliquota Irap per l’esercizio cinematografico.

La presentazione è in programma alle 11.30, a Palazzo Lombardia (piazza citta’ di Lombardia, 1), in Sala Opportunità, al 13° piano, ingresso N1.

Nell’occasione saranno presentati i dati sul cinema lombardo del 2019.