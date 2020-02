Un caso di Coronavirus all’ospedale di Legnano: è un primario dell’ospedale di Alzano Lombardo

Un caso di contagio da nuovo Coronavirus è stato trovato all’ospedale di Legnano. Si tratta di un primario dell’ospedale di Alzano Lombardo residente nel milanese ricoverato presso l’ospedale legnanese.

Oggi, durante la conferenza stampa in regione, l’assessore al Welfare Gallera aveva parlato nello specifico del caso del medico. «Dai dati – aveva detto Gallera – emerge come significativa la situazione di Alzano con un numero no trascurabile di persone in quell’area risultate positive ma è presto per parlare di un focolaio perché potrebbe essersi trattato di altro. Nell’ospedale c’era un primario che è positivo e in qualche modo può essere lui quello che ha diffuso il virus».

Accertamenti potrebberoanche su un altro caso.