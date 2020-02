Un melograno per celebrare la XIX Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile

Speranza, la parola “chiave” in questa intensa mattinata di sabato 15 Febbraio nel teatro della casa di riposo “Molina” a Varese. Protagoniste la Fondazione Giacomo Ascoli Onlus e la Fondazione Molina, unite per celebrare la XIX Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Salute, da Childhood Cancer International e da Fiagop.

L’iniziativa condivisa dalle due Fondazioni è stata quella di piantumare un melograno, donato da Nicora Garden, nel parco della casa di riposo Molina. La messa in dimora del melograno, che tutti potranno ammirare, è un segno di speranza per i bambini affetti da malattie onco-ematologiche e per il progresso della ricerca scientifica, indispensabile per sconfiggere questa piaga dell’umanità. Dettaglio particolare è proprio il melograno, formato da tanti semi, che simboleggia l’importante comunicazione terapeutica che si instaura tra i medici, i pazienti e le famiglie.

La manifestazione è una delle tante che si sono celebrate oggi nel mondo, al fine di sensibilizzare il pubblico sul problema del cancro pediatrico, prima causa di mortalità infantile.

Alla cerimonia erano presenti gli anziani, le famiglie, i volontari della Fondazione Ascoli, e le Autorità del territorio. E’ stato Vanni Belli, direttore generale della Fondazione Molina, a introdurre l’evento: “Il nostro obiettivo è quello di far sentire gli ospiti come se fossero a casa loro, proprio come i bambini di cui si occupa la Fondazione Ascoli si sentono accolti quanto sono al Day Center Giacomo Ascoli”.

Marco Ascoli, presidente della Fondazione Ascoli, ha dichiarato: “Sia la Fondazione Ascoli sia la Fondazione Molina sono due grandi famiglie che si occupano di migliorare la qualità della vita, di bambini e di anziani”. Infatti , la Fondazione Ascoli fondata nel 2006 dalla famiglia Ascoli dopo la scomparsa del figlio Giacomo, si occupa di fornire cure mediche ai bambini affetti da malattie onco-ematologiche e sostegno alle famiglie durante il percorso diagnostico e terapeutico mettendo al centro l’attenzione alla persona e il rispetto della dignità umana.

“Il melograno è il frutto storico della solidarietà e dalla vicinanza” ha spiegato il vicesindaco Daniele Zanzi. “La città di Varese e l’amministrazione comunale sono grate a queste due realtà del territorio varesino”. Due realtà importanti anche per la regione lombardia. “La Fondazione Molina è un’eccellenza che ha dato vita ad altre eccellenze. E la Fondazione Ascoli è un faro per portare avanti la ricerca e l’innovazione in lombardia” ha dichiarato Emanuele Monti, Presidente Commissione Sanità lombarda.

“Così come i semi del melograno producono frutto, la Fondazione Ascoli e la Fondazione Molina producono azioni benefiche per la nostra comunità” ha sottolineato Roberto Molinari, assessore ai servizi sociali Comune di Varese.

L’evento si è concluso nei giardini della casa di cura, dove la pianta ha trovato la sua finale dimora. I bambini hanno appeso sui rami le melograne di carta dipinte qualche giorno prima dai piccoli pazienti del Day Center onco-ematologico Pediatrico Giacomo Ascoli, al quinto piano dell’ospedale del Ponte di Varese. “Nel ricordo di Giacomo scomparso prematuramente è nato qualcosa di straordinario, impensabile” ha concluso don Ernesto Mandelli, benedicendo la pianta e tutte le persone presenti.